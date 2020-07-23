РИАМО - 23 июл. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему возникают боли в пояснице, а также о том, как от них избавиться, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам специалиста, спина является самым травмоопасным местом у человека. Боль может появиться из-за неловкого движения или из-за грыжи.

«У нас очень любят посылать на хирургическое лечение спины, обещая выздоровление. Это неправда. В 99% это неправда», — пояснил Мясников.

Врач подчеркнул, что операция не принесет полного избавления от недуга. Избавиться от боли в пояснице помогут также специальные упражнения и физиопроцедуры.