РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. Следователи подмосковного Красногорска проведут доследственную проверку по сообщению ряда СМИ о пострадавшей от выстрела из газового пистолета девочке, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

В четверг в ряде СМИ появилась информация о том, что в поселке Нахабино неизвестный мужчина в ходе конфликта с женщиной, гуляющей с годовалым ребенком, выстрелил из газового пистолета в сторону последней.

«В результате девочке были причинены химические ожоги лица, шеи и верхних конечностей. Она была госпитализирована в медицинское учреждение. По данной информации СМИ следственным отделом по Красногорску ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.