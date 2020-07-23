РИАМО - 23 июл. Во время ремонта в манеже Большого Московского цирка обнаружили две металлические пластины толщиной по 7 миллиметров, предположительно, они могли защищать генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева от покушения, говорится в сообщении пресс-службы цирка.

О существовании данных пластин в цирке не знали свыше 40 лет — они были вмонтированы в деревянные перила. В стройдокументации, поднятой из архива цирка, пластины не значились. Специалисты сделали вывод, что данные конструкции были сделаны в качестве элемента защиты. Например, в случае покушения на главу государства они могли защитить его.

«При жизни Леонид Брежнев очень любил цирк и часто в нем бывал. Именно благодаря Брежневу Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского был достроен», — отмечается в сообщении.

Цирк начали строить на пустыре на Воробьевых горах в 1964 году, но работы затянулись. Виновными в данной задержке признали завод «Знамя труда», который задержал поставку панелей кровли купола здания. Однажды мимо долгостроя проходил Брежнев и поинтересовался, что это. Ему объяснили, что ведется строительство цирка, но финансирования не хватает.

Брежнев распорядился найти деньги, и в рекордные сроки здание цирка ввели в эксплуатацию. Это произошло 30 апреля 1971 года.

В здании специально для машины генсека сделали подземный гараж, оттуда можно было на лифте подняться в правительственную ложу. В наше время он используется для особо важных гостей.