РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Арбитражный суд подтвердил, что жилищные инспекторы в подмосковных Люберцах правильно измеряют температуру воды, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В декабре 2019 года при проверке обращения жителя дома №3 по улице Юности инспекторы установили, что температура горячей воды там составляла 38 градусов Цельсия при нормативе не ниже 60. Было выдано предписание об устранении нарушения в течение трех недель. С ним «ПИК-Комфорт» не согласился, потребовал от Арбитражного суда Московской области признать предписание незаконным. В обоснование заявленных требований УК утверждала, что в ходе проверки были нарушены правила замера температуры. Они содержатся в методических указаниях «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения».

«Предписание Госжилинспекции Московской области управляющей организации «ПИК-Комфорт» в Люберцах выдано в рамках полномочий и при наличии достаточных оснований. К такому решению пришел областной Арбитражный суд. От УК требовали довести температуру горячей воды до нормативных показателей», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Однако Арбитраж отметил, что данный документ разработан для другого надзорного ведомства. Для Госжилинспекции он носит рекомендательный, но не императивный характер.

«И самое главное, по мнению суда – недоказанность связи между несоблюдением формы измерений с их неверным результатом. Ведь УК не представила доказательств того, что ее сотрудники провели замеры с соблюдением МУК, и в итоге температура достигла нормативных показателей», – пояснила Федина.

Арбитраж решил, что оспариваемое предписание соответствует нормам законодательства. Заявление ООО «ПИК-Комфорт» оставлено без удовлетворения.