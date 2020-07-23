РИАМО - 23 июл. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщает Газета.ru.

Хоккеист умер 22 июля. Ему было 73 года.

«Светлая память об Александре Гусеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, всех, кто знал и ценил этого яркого человека», — говорится в телеграмме президента.

Гусев дважды становился чемпионом мира и Европы. В составе сборной Советского Союза он завоевал золотые медали Олимпийских игр 1976 года.