РИАМО - 23 июл. Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала фотографию на своей странице в Instagram и похвасталась невероятно стройной фигурой, сообщает Федеральное агентство новостей.

На фото Чехова предстала в вечернем платье с распущенными длинными волосами. Некоторые подписчики заметили некоторое сходство Чеховой с Жанной Фриске.

«Класс! Самый сексуальный образ. Красота в естественности и тонкости ваших линий», «Анфиса, вам очень идут длинные волосы! Да и вообще вы красотка», — написали фолловеры телеведущей.

Чехова уже не первый раз демонстрирует свою фигуру в соцсети. Ранее она заявляла, что ей удалось скинуть 25 килограммов.