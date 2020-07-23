РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Жители подмосковных Люберец в четверг могут посмотреть видеозапись концерта «Волшебные краски востока» ансамбля восточного танца «Саргам», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В четверг Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 15:00 можно будет посмотреть видеозапись концерта «Волшебные краски востока» ансамбля восточного танца «Саргам», - говорится в сообщении.

В 19:00 стартует мастер-класс по фитнесу «Приводим тело в форму». Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru.