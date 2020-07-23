РИАМО - 23 июл. В Московской области за минувшие сутки выявили 145 случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования в регионе за период пандемии достигло 62,3 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки еще 249 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции. За все время областные врачи вылечили 44 411 пациентов.

«На данный момент в Московской области выявлено 62 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией», —говорится в сообщении.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30 и тематический сайт.

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23 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.