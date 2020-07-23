РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 июл. В Домодедове благодарственными письмами главы городского округа наградили волонтеров, помогавших в дни голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на странице комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера (22 июля - ред.) в конференц-зале комитета по культуре, делам молодежи и спорту состоялась торжественная церемония награждения волонтеров Конституции. 12 ребят получили благодарственные письма главы городского округа Домодедово из рук первого заместителя главы администрации Марины Ивановны Ведерниковой», - говорится в сообщении.

В адрес волонтеров прозвучали теплые слова благодарности, пожелания развиваться и добиваться больших успехов. Также в рамках торжественной церемонии прошло вручение паспортов домодедовцам, достигшим возраста 14 лет.