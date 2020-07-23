РИАМО - 23 июл. В Подмосковье 18 больниц, которые на время пандемии коронавируса были перепрофилированы во временные инфекционные центры, возвращаются к прежнему режиму работы и приему пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Ситуация с коронавирусом в регионе улучшилась, мы возобновляем работу еще 18 больниц для оказания плановой медицинской помощи жителям. Это Солнечногорская, Химкинская, Можайская, Орехово-Зуевская и другие больницы», — сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Ранее в Московской области к прежней работе вернулись 23 медучреждения, в их числе — Ивантеевская, Наро-Фоминская и Домодедовская больницы.

Перед тем, как возобновить плановый прем пациентов, в медучреждениях провели обязательную заключительную дезинфекцию всех помещений. А также сотрудники больниц прошли полное медобследование.

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23 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.