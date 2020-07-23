РИАМО - 23 июл. Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс РФ в третьем чтении, они предусматривают ускоренные сроки заключения соглашений по межбюджетным трансфертам, говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов России.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, теперь в Бюджетном кодексе закреплены сроки по заключению соглашений по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам до 1 января (ранее было до 1 апреля).

«Распределение межбюджетных трансфертов и заключение соглашений по ним до начала очередного финансового года обеспечит максимально справедливое, прозрачное и ускоренное доведение средств до регионов и позволит минимизировать риски неопределенности при формировании бюджетов субъектов РФ», – сказал Силуанов.

Новый принятый порядок не будет распространяться на иные межбюджетные трансферты, предоставление которых осуществляется за счет остатков бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на начало текущего финансового года и ряд других случаев.

Поправками также предусмотрен порядок оперативного перераспределения объемов иных межбюджетных трансфертов, не востребованных при заключении соглашений.

«Экономия будет направляться в резервный фонд правительства РФ для оказания финансовой помощи региональным бюджетам. Это механизм оперативного перераспределения средств помощи регионам с учетом текущей ситуации, национальных приоритетов, возможностей регионов по софинансированию», – добавил министр.

Также введены ограничения по резервированию объемов ИМБТ по аналогии с субсидиями. Так, в первый год планового периода в резерв можно отправить не более 5% средств федерального бюджета, предназначенных для региона, во второй год – до 10%.

Еще одна поправка особенно важна для регионов – уровень софинансирования мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета приравнен к софинансированию по нацпроектам.

«По факту речь идет о дополнительной поддержке инициативных проектов на местах: обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, велосипедных дорожек и автомобильных парковок», – уточнил Силуанов.

В поправках предусмотрен еще целый ряд инициатив в части повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов и повышения качества планирования расходов, которые в комплексе позволят региональным властям достигать более высоких результатов на местах.