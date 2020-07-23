РИАМО - 23 июл. Компания Capital Group, технический заказчик завершения строительства жилого комплекса «Марьино Град», получила заключения о соответствии (ЗОС) на котельную и инженерные сети в поселении Филимонковское ТиНАО в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.



Полученные заключения подтверждают завершение строительных работ и соответствие объектов требованиям проектной документации.

«Построенные котельная и сети позволят обеспечить инженерными коммуникациями все дома жилого комплекса «Марьино Град», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Она пояснила, что в ближайшее время технический заказчик достройки подаст заявку на получение разрешения на ввод котельной и сетей в эксплуатацию.



На объекте также уже выполнили врезку газа в магистрали и протестировали его подачу.