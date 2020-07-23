РИАМО - 23 июл. Подмосковный полигон «Аннино» в Рузском городском округе, который закончили рекультивировать этим летом, не будут активно использовать в первый год его работы, сообщил заместитель председателя правительства региона - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

«В Московской области всего было 39 полигонов. В 2018 году было закрыто 24. <...> Оставалось всего 10 объектов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о закрытии всех оставшихся полигонов до конца года. Я думаю, что в новый год мы войдем с абсолютно новым качеством работы всей инфраструктуры переработки и утилизации отходов», - сказал Куракин во время обхода рекультивированого полигона «Аннино».

Он отметил, что подрядчикам удалось рекультивировать полигон «Аннино» в Рузском городском округе с опережением графика – на полгода раньше, но работа еще есть.

Несмотря на столь быстрые результаты, Куракин подчеркнул, что в первый год территорию полигона активно использовать не будут.

Полигон «Аннино» был закрыт в декабре 2016 года. Он занимает площадь 5 гектаров.