РИАМО – 23 июл. Слишком мягкий, продавленный, неровный матрас может привести не только к болезням спины, но даже может стать причиной синдрома хронической усталости и депрессии, сообщил директор центра реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой.

Специалист обратил внимание, что треть жизни человек проводит во сне. Поэтому очень важно уметь грамотно организовать спальное место и обеспечить себе и своим близким здоровый сон.

«Если у вас плохой сон, то нет восстановления, и в какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости. Он может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии», – отметил Терновой в эфире радио Sputnik.

По его словам, выбирая матрас, нужно остановить свой выбор на максимально жестком. Также нужно уметь правильно за ним ухаживать. Нужно регулярно переворачивать матрас и менять его на новый.