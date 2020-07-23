РИАМО - 23 июл. В московском спорткомплексе «Олимпийский», который находится на реконструкции, в четверг утром поднялся шум и раздались звуки, похожие на звуки от взрывов, сообщил РИАМО очевидец.

По его словам, сначала на территории комплекса сильно зашумело оборудование, после этого раздались звуки взрывов, которые повторялись в течение приблизительно пяти минут. Из-за этого рядом с комплексом поднялась сильная пыль. Запаха дыма не ощущалось.

Реконструкцию «Олимпийского» планируют завершить в 2023 году. В составе спорткомплекса создадут аквапарк.

Один из крупнейших спорткомплексов России закрыли в 2019 году. Там проведут масштабные работы по модернизации инфраструктуры.