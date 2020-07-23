РИАМО - 23 июл. Среднесуточный темп прироста новых случаев заражения коронавирусом за месяц в столице остается отрицательным, за минувшие сутки в городе выявили 608 случаев инфицирования, сообщает московский оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

«Среди новых заболевших 53,9% являются люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,5% — от 46 до 65 лет, 6,9% — от 66 до 79 лет, еще 4,3% — старше 80 лет. Также 7,4% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении.

В штабе уточняют, что количество выявленных случаев с 1 июля держится на низком уровне.

За прошедшие сутки в Москве умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии в столице выявили 235 971 случай заражения, 173 392 человека вылечились, 4364 – скончались.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.