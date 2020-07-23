РИАМО - 23 июл. До конца текущего года у Росгвардии появится собственная IT-платформа, которая поможет ведомству следить за гражданским оружием прямо с завода до магазина, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Она также сделает проще выдачу на хранение и покупку оружия.

«Владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение на iOS и Android. Разработка платформы обойдется в 540 миллионов рублей из нацпрограммы «Цифровая экономика», ее созданием занимается государственный НИИ «Восход», — говорится в материале.

Сами владельцы оружия хорошо отозвались на цифровизацию. Тем не менее, эксперты по информационной безопасности полагают, что могут произойти утечки данных по гражданскому оружию.