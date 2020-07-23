РИАМО - 23 июл. Пандемия коронавируса дала толчок развитию онлайн-торговли в России, в мае обороты такого вида продаж выросли в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет в четверг газета «Известия».

«Спрос на новые доменные имена (большинство из них созвучны с известными брендами) вырос на 60%. Причем 37% покупателей доменов открыли интернет-магазины, а 24% сделали сайты-визитки», — говорится в сообщении.

Доля дистанционных продаж в общем обороте торговли в мае этого года в стране составила 6,8% (в мае 2019 года — 2,3%).

Представитель пресс-службы Минпромторга РФ отметил, что у жителей страны в самоизоляцию сформировалась привычка делать покупки через интернет, в результате этого продажи продуктов и снэков выросли в разы. А после снятия ограничений россияне стали делать покупки в Сети гораздо меньше.

Кроме того, из-за выросшего спроса на домены их стоимость увеличилась на 33%. Таким образом средняя цена на домен в мае-июне этого года поднялась до 166 тысяч рублей, хотя еще в январе 2020 года она была 111 тысяч рублей.

По словам председателя комитета Торгово-промышленной палаты по развитию электронной торговли Алексея Федорова, период самоизоляции в России бесповоротно изменил рынок e-commerce. Основными приоритетами развития данного направления теперь стали универсальность сервиса и доставка покупок до заказчика в любое время суток.