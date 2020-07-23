РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. В городском округе Мытищи проверили законность установки ограничительных столбиков и полусфер у магазина «Верный», расположенного по адресу: улица Каргина, дом 36Б, сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг горокруга Любовь Сабирзянова.

В администрацию неоднократно поступали жалобы от жителей многоквартирного дома по вопросу законности установки ограничительных столбиков и полусфер на проезжей части дороги в зоне погрузочно-разгрузочных работ магазина «Верный», расположенного по адресу: улица Каргина, дом 36Б.

«Управлением потребительского рынка и услуг организована рабочая встреча с управляющей компанией вышеуказанного многоквартирного дома, с собственником нежилого помещения и руководством магазина «Верный» с приглашением заявителей. По результатам проведенного мероприятия, заявителям даны разъяснения», - написала Сабирзянова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что, согласно кадастровой карте, вышеуказанная дорога является общедомовой территорией. Решение по установке ограждений и полусфер принято общим собранием собственников жилья от 20 октября 2019 года и на основании решения совета дома от 20 марта 2020 года для удобства жителей дома и микрорайона.

«Ограничительные столбики установлены для безопасного прохода пешеходов и разграничения зоны разгрузочно-погрузочных работ. Полусферы специально установлены для возможности беспрепятственного проезда специализированного автотранспорта (скорая помощь, пожарная машина)», - уточнила Сабирзянова.