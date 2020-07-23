РИАМО – 23 июл. Текущий чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, сообщает Газета.ru.

Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram пост, посвященный умершему отцу Абдулманапу, который умер 3 июля после осложнений, вызванных Covid-19. Тренер находился в тяжелом состоянии был подключен к аппарату ИВЛ.

«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице», — сообщил Нурмагомедов в своем Instagram.

Он добавил, что отец научил его всему в жизни.

Абдулманап Нурмагомедов — российский спортсмен, мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо.