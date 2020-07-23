РИАМО - 23 июл. В столице за минувшие сутки выявили 608 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксирован 235 971 случай инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве.

В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число летальных случаев в городе достигло 4364.

За сутки в Москве выздоровели 453 пациента. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 173 392 человека.

По России за сутки зафиксировали 5848 случаев заражения Covid-19. Умерли 147 человек, выздоровели после лечения 8277 пациентов.

На текущий момент в РФ зафиксировано 795 038 случаев коронавируса. Число смертельных случаев составляет 12 892. После лечения выздоровели 580 330 человек.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.