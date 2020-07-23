РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 июл. На племзаводе «Повадино» в Домодедове впервые с 1997 года достигли производства 55 тонн молока в сутки, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

«55 тонн молока за сутки! Такого результата племзавод «Повадино» достиг впервые с 1997 года. Увеличить надои молока удалось благодаря сбалансированному рациону животных и современному техническому оснащению хозяйства», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поголовье сельхозпредприятия в настоящее время насчитывает 2 160 коров, в перспективе планируется увеличить поголовье дойного стада.