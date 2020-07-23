РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. В городском округе Мытищи ликвидировали незаконную торговлю плодоовощной продукцией на территории парковок гипермаркетов, сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи Любовь Сабирзянова.

В соответствии с «Порядком работы с самовольно установленными несанкционированными торговыми объектами на территории городского округа Мытищи Московской области» сотрудниками управления потребительского рынка и услуг ежедневно, включая выходные и праздничные дни, проводится мониторинг территории на предмет выявления мест несанкционированной торговли.

«В ходе очередного выездного мероприятия выявлены лица, осуществляющие незаконную торговлю плодоовощной продукцией с автомашин на территории автомобильных парковок гипермаркетов «Ашан» и «Леруа Мерлен». Силами сотрудников управления потребительского рынка и услуг и МУ МВД «Мытищинское» в присутствии службы безопасности и сотрудников ЧОП вышеуказанных гипермаркетов незаконная торговля ликвидирована», - написала Сабирзянова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что в адрес руководства ООО «Ашан» и ООО «Леруа Мерлен Восток» направлены обращения с просьбой вести постоянный контроль по недопущению незаконной торговли на парковках гипермаркетов.