РИАМО - 23 июл. Сеть быстрого питания McDonald’s начала открывать свои точки в сети магазинов «Перекресток», принадлежащей X5 Retail Group, пишет газета «Коммерсант».

«Первый ресторан площадью 200 «квадратов» начал работу в супермаркете «Перекресток» в торговом центре «Лига Химки» в Подмосковье», — говорится в материале.

Предприятие ориентировано на доставку, но также сможет обслуживать посетителей навынос и в единой обеденной зоне данного магазина.

Открытие заведений такого формата на территории нескольких магазинов «Перекресток» запланировано в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге.

По мнению экспертов, в течение полутора лет компания может открыть до 150 заведений в «Перекрестках» по всей России. Планы по развитию формата будут приниматься после анализа работы первых точек.