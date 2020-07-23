РИАМО - 23 июл. С 1 января 2021 года в Подмосковье оплата пособий и больничных листков будет осуществляться работающим гражданам непосредственно на их лицевые счета, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

«Цель нововведения — гарантированная выплата пособий работающим гражданам в установленные законом сроки и в полном объеме, независимо от финансового состояния работодателя», — говорится в сообщении.

По данной схеме отделение фонда будет назначать и выплачивать застрахованным лицам следующие виды пособий: по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием); по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Кроме того, изменение коснется оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному лицу, пострадавшему на производстве, на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Работодатель, как и прежде, будет осуществлять застрахованным лицам выплату следующих пособий: оплата первых трех дней временной нетрудоспособности при заболевании (травме) работника; оплата четырех дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами; выплата социального пособия на погребение.

В настоящее время подготовка отделением фонда к переходу на прямые выплаты приобретает характер масштабной разъяснительной работы, ключевым направлением которой будут обучающие online-семинары с работодателями.

Ознакомиться с более подробной информацией о механизме прямых выплат, а также с графиком проведения обучающих вебинаров можно в разделе «Прямые выплаты» официального сайта отделения фонда.