РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. Жителям подмосковного Красногорска напомнили о правилах пожарной безопасности в частных домах и на дачах, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности по городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области.

«Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Красногорск обращается к жителям и гостям городского округа с просьбой не забывать на своих дачных участках о правилах пожарной безопасности, строго соблюдать противопожарные нормы и требования», - говорится в сообщении.

В связи с пожароопасным периодом нарушение правил пожарной безопасности при разжигании костров может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением жизнедеятельности населенных пунктов, серьезными материальными потерями, травматизмом и гибелью людей, а также могут стать причиной крупных природных пожаров.

«Приехав на дачу, осмотрите печи в доме, в бане. При необходимости отремонтируйте их. Особое внимание обратите на трубы в чердачных помещениях, в перекрытиях», - добавляется в материале.

Кроме того, нельзя пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами. Не допускайте неконтролируемое сжигание мусора. В ветреную погоду запрещено проводить на дачных участках какие-либо огневые работы.

На каждом дачном участке нужно предусмотреть емкость с запасом воды. Следует позаботиться и о наличии пожарных щитов в садовом товариществе. Распределить обязанности – кто несет на пожар лопаты, кто багры, у кого из дачников будут храниться ведра.

«Если вы заметили источник возгорания на открытой территории, даже в нескольких сотнях метров от дома, не поленитесь его потушить! Особенно в ветреную погоду, огонь способен проходить огромные расстояния и создавать угрозу строениям и целым населенным пунктам. Помните, что пожар – общая беда! И бороться с ним нужно всем вместе!» - заключается в материале.