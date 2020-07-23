РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Водители подмосковных Люберец с истекшими с 1 февраля по 15 июля удостоверениями могут подать заявление об их замене по электронной почте, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

«Люберецкая Госавтоинспекция информирует, что для замены водительских удостоверений, истекших в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подать заявление возможно посредством электронной почты»,- говорится в сообщении.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются действительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации до 31 декабря 2020 года.

Для замены таких водительских удостоверений нужно направить заявление по электронной почте: 191gibdd50@mvd.ru. Для замены водительского удостоверения указанным способом необходимо во вкладке «Контакты» главной страницы официального сайта Госавтоинспекции в разделе «Подразделения Госавтоинспекции» выбрать экзаменационное подразделение, в котором вы хотите заменить водительское удостоверение, и направить комплект документов по указанному там адресу электронной почты.

Также можно подать заявление на замену водительского удостоверения через Единый портал государственных услуг, многофункциональные центры или обратиться непосредственно в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции через систему электронной очереди.