РИАМО – 23 июл. Отряд «Лиза Алерт» в Подмосковье в 2019 году нашел живыми более 80% потерявшихся людей, всего за 2019 год поступило более 3 тысяч заявок на поиск, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», руководитель направления «Лес на связи» Олег Леонов.
Большинство пропавших – пожилые люди с деменцией и потерявшиеся или сбежавшие из дома дети.
Всего за 10 лет работы отряд «Лиза Алерт» отработал более 9 тысяч заявок на территории Подмосковья.
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