РИАМО - 23 июл. Роскачество проверило 20 марок винных напитков более чем по 40 показателям и выявило в части из них нарушения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В июне в РФ вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Согласно данному документу, винные напитки должны выставляться в торговых точках на отдельных полках, также они должны сопровождаться надписью: «Продукция не является вином».

«Роскачество исследовало продукцию 20 торговых марок винных напитков: 18 из России, одну из Испании и одну Литвы - более чем по 40 показателям. Эксперты установили, что большинство винных напитков изготавливалось из виноградного сырья. Исключение составила продукция четырех торговых марок, произведенная на основе фруктов», - говорится в сообщении.

Надпись «Напитки винные фруктовые» была на этикетках только у четырех марок товара. Все остальные продавались без данного обозначения, которое регламентировано законом. Также другие нарушения маркировки винных напитков были выявлены у семи марок.

Специалисты не выявили в продукции торговой марки «Крымский» указанный в маркировке ароматизатор 1,2-пропиленгликоль. А не заявленный на этикетке консервант обнаружили в напитках Bolle и «Крымский» - сорбиновую кислоту, которая препятствует росту дрожжевых грибов.

Еще в продукции под торговыми марками Belbosco и Santo Stefano Rose объемные доли этилового спирта не совпадали с теми, которые были указаны в маркировке.

«По итогам испытаний все напитки оказались безопасными: потенциально вредных веществ не обнаружено ни в одном проверенном винном напитке», - уточняется в материале.

Более трети российских семей покупают винные напитки, скорее всего, из-за яркого и сладкого вкуса. Также выбор в пользу данного товара происходит из-за их низкой стоимости по сравнению с вином. За последний год винные напитки стали покупать на 9,1% чаще.

Прочитать полное исследование Роскачества можно по ссылке.