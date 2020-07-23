РИАМО - 23 июл. В ОМВД России по Лосиноостровскому району Москвы обратилась пенсионерка, она сообщила о краже денежных средств, было похищено более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что пожилая женщина обратилась в полицию 22 июля в 12:02.

«Со 2 июля по 21 июля неизвестный неустановленным способом с банковских счетов совершил кражу денежных средств в сумме более 1,183 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по факту данного происшествия возбудили уголовное дело.