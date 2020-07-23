РИАМО – 23 июл. Отряд «Лиза Алерт» в Подмосковье провел с начала 2020 года 1329 поисков, большинство пропавших нашли живыми, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», руководитель направления «Лес на связи» Олег Леонов.

«С начала года мы получили 1329 заявок на поиск людей по Подмосковью. <…> Примерно треть от потерявшихся - это дети. Почти половина – пожилые люди», - сказал Леонов.

Он отметил, что большинство пропавших найдены живыми.

Почти за 10 лет отряд провел более 9 тысяч поисков в Подмосковье.