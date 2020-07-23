РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В микрорайоне Ковровый подмосковных Котельников планируют искать инвестора для расселения коммунальной квартиры в доме №12, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Накануне Жигалкин посетил 19-комнатную коммунальную квартиру в доме №12 в микрорайоне Ковровый. Он пообщался с жителями дома, которые на прошлой неделе его пригласили.

«Условия – видите сами. Будем искать инвестора для возможности расселения этого дома. Конечно, с нашей стороны приложим все усилия для того, чтобы вопрос решился как можно скорее», - написал Жигалкин.

Он добавил, что пока задача для него и команды – максимально поддерживать здесь порядок. Жигалкин поручил коллегам разобраться с освещением в общем коридоре и радиаторами.