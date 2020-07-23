РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 июл. В подмосковном Дзержинском поднимут тротуары на Лесной улице, а на Угрешской сделают временный пешеходный переход, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Людмила Иванова.

Накануне вместе с представителями «Мосавтодора» она оценила качество ремонта дорог на улицах Лесная и Угрешская.

«Но начали мы с остановки общественного транспорта на Лесной. Жалоб было много. И они справедливые. Здесь поменяли асфальт, бордюры, но тротуар не приподняли. Получается, что вход в автобус – это вход с препятствиями. Нельзя так! Все замечания высказала подрядчику. Дан срок для устранения нарушений», - написала Иванова.

Она добавила, что подрядчику необходимо восстановить ограждения и газоны и поднять тротуар на остановке общественного транспорта. Устранение всех недочетов Иванова пообещала проверить.

На Угрешской улице недалеко от стройки будущей школы №7 жители просят обустроить пешеходный переход. По словам Ивановой, переходить дорогу от дома №30 по Угрешской к остановке опасно.

«Светофор мы сможем поставить, когда достроится школа. Но решать проблему надо сейчас. Перед управлением ЖКХ поставила задачу – решить вопрос в течение недели. Организовать здесь временный переход», - заключила Иванова.