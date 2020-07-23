РИАМО - 23 июл. В программу комплексного благоустройства дворов на 2020 год в подмосковном Реутове вошли 10 территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Оценил состояние городской инфраструктуры в части благоустройства общественных зон и дворовых территорий, проверил ход работ по асфальтированию главной городской площади и посетил ряд детских площадок, которые вошли в список подлежащих ремонту или замене в текущем году», - сказал Каторова.

Он также отметил, что обновленный адресный перечень был составлен, исходя из количества запросов и активности жителей в социальных сетях и обращений на портал «Добродел».

«Комплексное благоустройство дворов с установкой детских игровых комплексов пройдет по следующим адресам: Лесная, 6-8, Ленина, 24, Некрасова, 4-6, Победы, 19. Ремонт асфальта будет проведен во дворах: Юбилейный, 3, улиц Некрасова, 4-6, Победы, 19, Октября, 8, Строителей, 5-7-9-11-13», - говорится в сообщении.

Кроме того, во дворах по улице Ленина, 24 и на Южной, 10 будет произведена установка освещения. Информационные стенды губернатора Подмосковья оборудуют во дворе между домами 2 и 4 по улице Ленина, а также на Южной, 10.

Градоначальник также напомнил о том, что в план благоустройства включены восемь обязательных элементов: устанавливается новая или модернизированная детская площадка с травмобезопасным покрытием, проводится озеленение, обновляются системы освещения, на придомовой территории появляются парковочные карманы, лавочки, информационный стенд, урны, контейнерная площадка для твердых бытовых отходов.

Из-за пандемии Covid-19 часть запланированных работ по благоустройству дворовых территорий была перенесена на следующий год. В 2021 году специалисты проведут необходимые работы еще в девяти дворах: Октября, 30, Ашхабадская, 21, Ашхабадская, 23-25, Гагарина, 10, Гагарина, 38, Лесная, 5-7-9, Ленина, 8-10, Юбилейный проспект, 9-11-13, Юбилейный проспект, 54.