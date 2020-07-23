РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина призвала жителей поддержать красногрцев-участников губернаторской премии «Мы рядом», сообщила глава в своем Instagram-аккаунте.

«Уважаемые жители! На сайте премия-мырядом.рф идет голосование за проекты, достойные в этом году стать лауреатами премии губернатора #МыРядом2020», - написала Хаймурзина.

Она отметила, что проекты, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут в следующий этап.

«Отдать свой голос можно до 28 июля. 138 красногорцев номинированы в этом году, давайте их поддержим», - заключила Хаймурзина.