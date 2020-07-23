РИАМО – 23 июл. Около 2,5 тысяч «островков безопасности» - пунктов для потерявшихся и дезориентированных людей – существует в Подмосковье, они работают с 2019 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», руководитель направления «Лес на связи» Олег Леонов.

«Всего в Подмосковье функционирует более 2,5 тысяч «островков безопасности». Если вы потерялись сами или нашли дезориентированного человека, вы можете обратиться в магазины «Пятерочка» или «ВкусВилл». Также островки безопасности работают в Сбербанке», - сказал Леонов.

«Островки безопасности» работают в Подмосковье с 2019 года. Сотрудники пунктов, где они расположены, передают информацию об обратившихся за помощью в центр реагирования отряда «Лиза Алерт».

За 10 лет существования отряд совершил 9 тысяч поисков в Подмосковье.