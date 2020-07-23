РИАМО - 23 июл. Четыре спортивных объекта в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе объединили в одно учреждение, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава городского округа Сергей Юров в ходе выездного совещание в спорткомплексе «Орион» осмотрел территорию физкультурно-оздоровительного комплекса и обсудил с его руководством развитие детского спорта.

«Мы завершили большую реорганизацию, которую провели с муниципальными спортивными объектами в Железнодорожном. Объединили в одно большое учреждение — спорткомплекс «Керамик» — стадионы «Керамик», «Строитель», «Орион» и ФОК в микрорайоне Купавна», — отметил глава округа.

По его словам, основная задача, которая сегодня стоит в сфере спорта — это развитие детско-юношеской спортивной школы и увеличение количества направлений, по которым дети могут заниматься бесплатно.

Юров добавил, что в 2021 году планируется начать проектирование реконструкции стадиона «Керамик». Также запланирована замена футбольного поля на новое с подогревом в «Орионе».

Ранее ряд спортивных объектов Балашихи — ФОКи на улице Заречной, в микрорайонах Дзержинского и Заря, стадион «Труд» и футбольный центр также были объединены в одно учреждение — спортшколу «Метеор».