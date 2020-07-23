РИАМО - 23 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение подмосковного управления ФАС об отказе во включении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС.

Ранее в УФАС обратились из комитета лесного хозяйства Московской области. Ведомство просило внести сведения в отношении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа от исполнения контракта по воспроизводству лесов в границах Ступинского лесничества.

«Комитет представил в управление документы и сведения, согласно которым индивидуальным предпринимателем работы по контракту были исполнены не в полном объеме», — говорится в сообщении.

Тем не менее, ведомство установило, что у комитета отсутствуют основания для одностороннего расторжения контракта.

Предприниматель представил документы и сведения, согласно которым качество выполненных работ соответствует требованиям контракта, а все необходимые работы выполнены в срок.