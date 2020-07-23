РИАМО - 23 июл. В Московской области еще 249 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции, за весь период выздоровели 44 411 заразившихся, говорится в сообщении регионального оперштаба.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

За весь период в Подмосковье врачи вылечили 44 411 заразившихся Covid-19.

В области работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

В Подмосковье ситуация с коронавирусом стабилизировалась, поэтому снимаются ранее введенные ограничения. Однако в общественных местах по-прежнему нужно надевать защитные маски.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.