РИАМО - 23 июл. Три птенца полярной совы вылупились в Московском зоопарке около месяца назад, сейчас они немного подросли и уже вышли из гнезда, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

Взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а пол можно будет определить только через год.

«У молодой мамы это первое потомство. Самец начал ухаживать за ней еще зимой. Весной, когда все подсохло, совы выкопали в земле ямку, и самка отложила яйца», — говорится в сообщении.

Вольер полярных сов находится на Новой территории рядом с вольером белых медведей. У сов просторный вольер сложной формы: там находятся террасы разной высоты, чтобы птицы могли выбрать комфортное место.

Полярная или белая сова — самая крупная птица из отряда совообразных в тундре. Водится в зоне тундр Евразии, Северной Америки, Гренландии и на некоторых островах Северного Ледовитого океана. Основу ее питания составляют мышевидные грызуны.