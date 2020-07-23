РИАМО – 23 июл. Более 5 тысяч заявок, переданных подмосковной системой-112, отработали поисковики отряда «Лиза Алерт» за 3 года сотрудничества, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», руководитель направления «Лес на связи» Олег Леонов.

Всего за 10 лет существования отряда «Лиза Алерт» его спасатели совершили 9 тысяч поисков на территории Подмосковья.

«У нас подписано соглашение о сотрудничестве с подмосковной службой-112. <…> За 3 года сотрудничества нам передали более 5 тысяч заявок», - сказал Леонов.

Систему-112 Московской области ввели в эксплуатацию 1 июня 2015 года. Алгоритм ее работы позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия несколько экстренных служб и координировать их работу.

Обратиться за помощью в систему-112 Подмосковья можно по телефону, через СМС-сообщения, мобильное приложение «112МО», Skype или с помощью оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.