РИАМО - 23 июл. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов взял на контроль вопрос о внеплановых отключениях электричества, он поручил ответственным лицам их свести к минимуму, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

22 июля Каторов провел рабочее совещание с руководителями энергоснабжающих организаций муниципалитета по вопросу внеплановых отключений электричества в многоквартирных домах.

«С 1 января 2020 года по сегодняшний день мы зафиксировали 21 внеплановое отключение, что не является нормой. В ходе совещания выяснили, что чаще всего сбои происходят из-за устаревших кабельных линий, которые выходят из строя. С коллегами из энергоснабжающих организаций договорились о том, что ими будет проведена повторная проверка сетей, ремонт, а также устранение и замена старых проводов», - сказал Каторов.

Каторов отметил, что по сравнению с прошлым годом стало меньше внеплановых отключений, критического количества внеплановых отключений нет.

«Но темп снижения подобных сбоев нас не до конца устраивает. Поручил ответственным лицам предоставить графики плановых отключений электроснабжения, а также свести к минимуму – внеплановые», - добавил он.