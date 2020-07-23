РИАМО - 23 июл. Московские школьники могут записаться на курсы в детских технопарках столицы, открыта запись на платные и бесплатные образовательные интенсивы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Запись открыли «Траектория взлета», «Калибр», «Кулибин Про», детские технопарки Центра развития инжиниринга Московского политеха, «Москва» и «Мосгормаш», — говорится в сообщении.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, к онлайн-занятия в технопарках столицы с конца марта присоединились порядка 33,5 тысячи школьников.

В технопарке «Траектория взлета» дети от 10 лет научатся собирать роботов и печатать на 3D-принтере. Участники занятий технопарка «Калибр» смогут освоить навыки предпринимательства.

Центра развития инжиниринга Московского политеха приглашает на занятия по программированию, дизайну, созданию беспилотников и других летательных аппаратов.

В материале отмечается, что часть технопарков, такие, например, как «Альтаир», «Менделеев-Центр», «Кванториум» и другие в настоящее время продолжают вести образовательную программу в формате онлайн.