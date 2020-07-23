РИАМО – 23 июл. Больше всего пропавших в 2019 году в Подмосковье людей зарегистрировали в Балашихе, Одинцовском округе, Люберцах, такая ситуация обусловлена высокой плотностью населения, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», руководитель направления «Лес на связи» Олег Леонов.

«По подмосковным округам ситуация с пропажами складывается очень неравномерно. Лидеры по пропажам людей в 2019 году – городские округа Балашиха (232 заявки), Одинцовский (190 заявок) и Люберцы (164 заявки на поиск)», - сказал Леонов.

Он отметил, что такая ситуация обусловлена высокой плотностью населения городских округов. Большинство пропавших – пожилые с деменцией и дети.

Всего в 2019 году в Подмосковье остались ненайденными 5,5% пропавших, найдены погибшими – 7,6%.