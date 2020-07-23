РИАМО - 23 июл. В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 453 пациента, все они прошли обследования перед выпиской, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации. Тем, кто поправился, предлагают стать донорами плазмы. Им может стать гражданин в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний.
Помимо этого, горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
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23 ИЮЛЯ
- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.
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