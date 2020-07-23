РИАМО - 23 июл. В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 453 пациента, все они прошли обследования перед выпиской, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки выздоровели еще 453 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 392», — сказала вице-мэр.

При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации. Тем, кто поправился, предлагают стать донорами плазмы. Им может стать гражданин в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний.



Помимо этого, горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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23 ИЮЛЯ

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.