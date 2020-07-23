РИАМО - 23 июл. В первой половине 2020 года в столице заключили 405 договоров о купле и продаже недвижимости в электронной форме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Процесс приватизации стал значительно проще. Теперь инвесторы дистанционно подписывают договор, акт и подают заявление на государственную регистрацию», — отметил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, цифра в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Он отметил, что в текущем году все договоры, которые касаются городского имущества, оформляются в электронной форме.

Всего сумма сделок по объектам общей площадью порядка 45 тысяч квадратных метров составила 2,7 миллиарда рублей. В первой половине 2019 года она была в полтора раза меньше.

В материале отмечается, что одной из самых популярных признана недвижимость в южной части Москвы — в этом году здесь уже реализовали 32 помещения.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман также отметил, что в настоящее время продаются 538 объектов, среди которых машино-места и здания с участками.