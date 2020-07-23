РИАМО - 23 июл. Текущим летом в столице начнется реставрация Дома журналиста и соседнего здания на Никитском бульваре, работы планируют завершить до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здания, которые в настоящее время занимает Союз журналистов России, имеют историческую ценность. Дом журналиста признан объектом культурного наследия, а соседний – выявленным памятником архитектуры. В этих стенах выступали Маяковский, Блок, Есенин и другие знаменитые авторы.

«Будут отреставрированы кровля и все наружные стены Дома журналиста, в том числе богато оформленный главный фасад авторства Александра Вивьена», — говорится в сообщении.

Реставрация коснется и помещений здания, в том числе потолков, подоконников, дверных порталов, камина, мраморной лестницы и других деталей. В соседнем доме обновят фасады и интерьеры.