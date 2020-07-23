РИАМО – 23 июл. Свыше 9 тысяч поисков провел отряд «Лиза Алерт» на территории Подмосковья с момента основания, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», руководитель направления «Лес на связи» Олег Леонов.
Он отметил, что большинство пропавших – пожилые люди, больные деменцией, и потерявшиеся или убежавшие из дома дети.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» существует с 2010 года, когда добровольцы впервые собрались для поиска пропавшей в лесу Орехово-Зуева девочки Лизы Фомкиной. Ее нашли мертвой.
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