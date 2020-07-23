РИАМО – 23 июл. Свыше 9 тысяч поисков провел отряд «Лиза Алерт» на территории Подмосковья с момента основания, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», руководитель направления «Лес на связи» Олег Леонов.

«За неполные 10 лет работы в отряд поступило более 76 тысяч заявок на поиск людей. <…> По Подмосковью за 10 лет отрядом было отработано более 9 тысяч заявок на поиск пропавших людей», - сказал Леонов.

Он отметил, что большинство пропавших – пожилые люди, больные деменцией, и потерявшиеся или убежавшие из дома дети.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» существует с 2010 года, когда добровольцы впервые собрались для поиска пропавшей в лесу Орехово-Зуева девочки Лизы Фомкиной. Ее нашли мертвой.