РИАМО – 23 июл. В Госдуме РФ предлагают штрафовать владельцев мопедов и мотоциклов в случае, если они будут опасно перемещаться из ряда в ряд на дороге и параллельно ездить с автомобилями в одной полосе, пишет в четверг газета «Известия».

«Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы составят от 3 тысяч до 15 тысяч рублей», — отмечается в публикации.

Законопроект направили на обсуждение в правительство.

С властями согласны и эксперты. По их мнению, мотоциклисты нередко провоцируют аварии на дорогах.

«Но если запретить им лавировать, ездить на мотоцикле не будет смысла, так как движение между рядами — основное преимущество этого вида транспорта», — отмечается в публикации.

В России количество водителей мотоциклов, погибающих в ДТП, почти в 30 раз превышает число водителей машин.