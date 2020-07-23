РИАМО - 23 июл. Ветеран Великой Отечественной войны, жительница Можайска Татьяна Калашникова вошла в Книгу рекордов России, получив золотой знак ГТО в 95 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации Можайского округа.

Пожилая женщина сдала 3 километра скандинавской ходьбы за 33 минуты, сгибание и разгибание рук в упоре выполнила 20 раз, наклонилась вперед на гимнастической скамье на 6 сантиметров ниже уровня скамьи, подняла туловище из положения лежа на спине 33 раза за минуту и проплыла 25 метров за 2,5 минуты.

«Своей активностью Татьяна Федоровна подает пример всем, а особенно подрастающему поколению. Ее девиз: «Не стареть сердцем, душой и телом!». Так держать, Татьяна Федоровна!» — сказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Калашникова родилась 21 декабря 1924 года в деревне Кожухово под Можайском. Она выросла в многодетной семье и была младшим, 11-м ребенком.

В годы Великой Отечественной войны Калашникова участвовала в работах по укреплению Можайской линии обороны, работала на железнодорожной станции, отправляя под бомбежками воинские эшелоны на фронт и встречая поезда с ранеными.